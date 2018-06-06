Москвичи массово напились чая

На Поклонной горе в Москве прошло массовое чаепитие, приуроченное ко Дню России. Как сообщает ТАСС, москвичи и гости столицы выпили 12 тысяч стаканов горячего напитка.

Чаепитие, проходившее в рамках фестиваля «Самоварфест», стало самым массовым в истории. Мировой рекорд гендиректор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владислав Копылов. «12 июня в День России установлен новый мировой рекорд по количеству выпитого чая на фестивале — 11 728 стаканов», — рассказал он.

«В прошлом году мы собрали на фестивале 107 национальностей. В этом году гораздо больше, это не только народы России, но и гости чемпионата мира по футболу», — уточнила директор фестиваля Наталья Долгарева.

Специально для фестиваля на Поклонной горе установили гигантские качели в виде самовара. Перед собравшимися выступали артисты, проводились конкурсы. Кроме того, для посетителей организовали мастер-классы по изготовлению пряников, плетению кружева и росписи платков.