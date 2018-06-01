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Москвичи погоняют по кругу

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В Москве пройдет флешмоб-эстафета «24 часа МКАД» в поддержку российской команды гонщиков G-Drive Racing. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Эстафета «24 часа МКАД» воссоздана по образу кольцевой гонки «24 часа Ле-Мана», которая проходит во Франции. В этом году в ней участвует российская команда G-Drive Racing, в поддержку которой и пройдет мероприятие.

Гонка начнется 9 июня в 12:15 и продлится 24 часа без перекрытия движения на трассе. Каждый экипаж будет участвовать в заезде три часа, а затем передавать эстафету следующей команде, соблюдая при этом правила дорожного движения и регламент гонки.

Также в рамках гонки пройдет флешмоб #рванипокругу. Его участники будут записывать видео, катаясь по кругу на автомобиле, велосипеде, самокате или роликах. По итогам заезда создадут фильм, который покажут команде G-Drive Racing за день до старта французской гонки.

«24 часа Ле-Мана» — старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость. Проводится ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции. В 2016 году команда G-Drive Racing на этих соревнованиях стала обладателем серебряных медалей.

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