Москвичи полюбили кататься на паровозах

Самыми популярными паровозными турами из Москвы летом стали гастрономические и литературные поездки в соседние регионы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РЖД Тур», передает агентство «Москва».

Наибольшим спросом пользуются поездки в Коломну, Владимир, Суздаль, Тулу и Ясную Поляну, а также Рязань и Константиново. Также популярны туры длительностью не более четырех часов для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, отметили в компании

Кроме того, желающих побывать в однодневном паровозном туре этим летом стало на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Самыми же активными иностранными туристами на железной дороге стали гости из Китая.

В 2017 году самым популярным у туристов городом Подмосковья стал Сергиев Посад. В десятку популярных направлений также вошли Коломна, Истра, Клин, Дмитров, Звенигород, Серпухов, Можайск, Зарайск и Кашира.