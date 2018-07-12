Москвичи прокатятся на «русских горках» с виртуальной реальностью

В столичном парке «Остров мечты» откроется аттракцион «русские горки» с виртуальной реальностью. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Регионы», передает агентство «Москва».

«Впервые в России появятся русские горки с использованием технологии виртуальной реальности», — говорится в сообщении.

Высота гоночного трека составит 11 метров, а длина — 210 метров. Прокатиться на нем смогут посетители, рост которых будет не меньше 120 сантиметров. В пресс-службе пояснили, что определение доступности аттракциона по росту — это общемировая практика.

Аттракцион будет находиться в специальной тематической зоне, посвященной автомобильному спорту и гонкам. Помимо него, там появится «школа вождения» для самых маленьких, а также посвященный гонкам магазин.

Круглогодичный парк аттракционов «Остров мечты» планируется открыть в 2018 году. Там будет 27 аттракционов, отель на 410 номеров, детская яхтенная школа, рестораны и магазины, концертный зал, веревочный парк, танцевальные и спортивные площадки. Центральную часть комплекса накроют стеклянным куполом.