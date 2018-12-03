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Москву назвали одним из самых новогодних городов мира

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Российская столица попала в число городов, где в полной мере можно почувствовать атмосферу Нового года. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

«Москва, Санкт-Петербург в первую очередь. Можно взять Суздаль и Углич... Казань. Понятно почему — Вологда и Великий Устюг, и Кострома», — уточнила она. Среди европейских городов Ломидзе выделила Рим, Прагу, Загреб, Париж и Рованиеми (Финляндия).

По прогнозам синоптиков, к новогодним праздникам в столичном регионе может сформироваться устойчивый снежный покров. «Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика. Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице», — говорил глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

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