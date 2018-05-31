Названа средняя стоимость свидания в Москве

Аналитики портала USB провели исследование и выяснили, во сколько жителям мегаполисов обходятся свидания по пятницам и субботние вечеринки. По их подсчетам, Москва стала одним из самых дешевых городов.

Российская столица вошла в топ-5 бюджетных мегаполисов наравне с Барселоной, Мехико, Прагой и Рио-де-Жанейро. Свидание в пятницу вечером в Москве обойдется в среднем в 109,4 доллара (примерно в 6,8 тысячи рублей), половину этой суммы придется отдать за ужин на двоих, примерно в 43,9 доллара — занапитки, а остальные деньги (около 8 долларов) можно потратить на поход в кино.

Вечеринка с учетом такси, прохода в клуб, бигмака и напитков будет стоить 26,5 доллара (более 1,6 тысячи рублей), более половины этой суммы будет стоить выпивка.

В конце мая портал USB подсчитал, сколько в разных городах стоит так называемый базовый набор миллениала — список из необходимых и часто используемых вещей. В Москве он обойдется в 3,3 тысячи долларов. В набор столичного миллениала обычно входит iPhone X (около 208 тысяч рублей), подписка на Netflix, три авокадо, ноутбук, джинсы, кроссовки, бигмак и кофе.