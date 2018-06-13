Появилось видео празднования в метро победы сборной России

В сети появилось видео, снятое в московском метро после победы сборной России в матче со сборной Египта на чемпионате мира по футболу. Ролик опубликован на YouTube.

Кадры были сделаны на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии столичной подземки во вторник, 19 июня. На них видно, как многочисленные болельщики вместе поют песни, прыгают и обнимаются, празднуя успех россиян на пути к выходу в плей-офф ЧМ-2018. К ним присоединяются фанаты с флагами, выходящие из прибывающих на станцию поездов.

Встреча российской и египетской сборных прошла 19 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. В результате российская команда заняла лидирующую позицию в группе А, имея в активе шесть очков. Египтяне близки к тому, чтобы лишиться шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах. В Москве соревнования принимают стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».