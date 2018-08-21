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Сигал собрался открыть в Москве школу айкидо

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Актер Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо под своим брендом Ten Shin (с яп. «Небесная душа»). Заявка на регистрацию бренда подана в Роспатент, сообщил агентству «Москва» его представитель Анар Рейбанд.

Он отметил, что актер сейчас живет в российской столице, поэтому первое учреждение появится, скорее всего, там же.

Как пояснил Рейбанд, Ten Shin — бренд Сигала, который ему дали мастера айкидо и под которым он открывает свои школы в США. Актер хочет привезти эту торговую марку в Россию и спокойно ею пользоваться.

Сам Сигал рассказал агентству, что получил имя Ten Shin 45 лет назад от Дегучи Наохи — одного из учителей основателя айкидо Уэсибы Морихеи.

Актер приобрел российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

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