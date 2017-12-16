В московском метро открылся бесплатный каток

Бесплатный каток в московском метро начал работу в четверг, 28 декабря. Он находится в переходе между станциями «Площадь Гагарина» и «Ленинский проспект». Об этом сообщили в пресс-службе подземки, передает «Интерфакс».

«Мы решили сделать для наших пассажиров целую серию необычных подарков. Один из них — каток из синтетического льда на МЦК. Надеемся, что наши пассажиры оценят такой подарок и будут активно им пользоваться в течение новогодних праздников», — сказал первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.

Он подчеркнул, что площадка просматривается с камер наблюдения, отвечает всем нормам безопасности и не мешает проходящим пассажирам. Размер катка составляет 200 квадратных метров.

Ледовая площадка будет работать ежедневно до 10 января с 10 до 22 часов. Но 31 декабря она закроется в 21 час, а откроется 1 января в 11 часов. Покататься пассажиры могут на своих коньках, либо взять их в бесплатном пункте проката. Также рядом с катком есть шкафчики для хранения вещей.

В программе работы площадки запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами. Отмечается, что если желающих покататься будет много, то придется ввести временные ограничения на сеансы.

Ранее сообщалось, что новогодние поздравления начали транслировать на электронных табло на дорогах Москвы. На открытке изображена украшенная красной звездой и шариками елка, из-за которой выглядывает снеговик, а перед елкой стоят еще один снеговик и собака. Также на открытке написано: «С наступающим 2018 годом!».