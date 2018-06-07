В Москве нашли уважительный повод прогулять работу

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович попросил работодателей отпустить футбольных болельщиков пораньше с работы на матч открытия чемпионата мира по футболу. Служебная записка с его подписью опубликована на странице портала для болельщиков ЧМ-2018 во «ВКонтакте».

В ней он от своего имени просит работодателей отпустить своих сотрудников на матч между сборными России и Саудовской Аравии. Отмечается, что просьба действительна только при предъявлении билета на матч.

«Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем — церемонией открытия чемпионата мира и самим матчем», — сообщает Дворкович.

Матч-открытие чемпионата мира по футболу начнется в 18:00 14 июня на стадионе «Лужники».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».

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