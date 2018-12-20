В Москве отыскали «теплотрон»

В сети появился снимок, на котором изображено рабочее место охранника в московском храме Василия Блаженного. Фотография была опубликована во вторник, 25 декабря, на портале Pikabu пользователем под ником anastasiia.kuva.

@ anastasiia.kuva / Pikabu

На изображении видно, что по бокам кресла стоят два обогревателя. «Когда розетки уже изобрели, а отопление еще нет. Стены каменные, работники музея и продавцы сувениров утепляются, как могут», — пишет автор публикации.

Некоторые пользователи начали придумывать названия снимка. «Теплотрон!» — высказался Zorro7778.

Другие стали обсуждать ситуацию с замерзающими сотрудниками собора. «А реально ли вообще там центральное отопление проложить?» — поинтересовался Nimatoder. «Там в принципе запрещено ставить отопление — реставраторы признали это вредным для исторического интерьера. Как итог, все утепляются, как могут, а электроотопление есть только в нескольких помещениях на первом этаже», — сообщил mihan2009.