Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве отыскали «теплотрон»

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В сети появился снимок, на котором изображено рабочее место охранника в московском храме Василия Блаженного. Фотография была опубликована во вторник, 25 декабря, на портале Pikabu пользователем под ником anastasiia.kuva.

A1684fc26f021eff6925468ec8e66a4b79b59165
@ anastasiia.kuva / Pikabu

На изображении видно, что по бокам кресла стоят два обогревателя. «Когда розетки уже изобрели, а отопление еще нет. Стены каменные, работники музея и продавцы сувениров утепляются, как могут», — пишет автор публикации.

Некоторые пользователи начали придумывать названия снимка. «Теплотрон!» — высказался Zorro7778.

Другие стали обсуждать ситуацию с замерзающими сотрудниками собора. «А реально ли вообще там центральное отопление проложить?» — поинтересовался Nimatoder. «Там в принципе запрещено ставить отопление — реставраторы признали это вредным для исторического интерьера. Как итог, все утепляются, как могут, а электроотопление есть только в нескольких помещениях на первом этаже», — сообщил mihan2009.

Читайте также
Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
21 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter