Два новых пляжа появятся в Москве

Пристань и два пляжа благоустроят на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), передает агентство «Москва».

Территория будет благоустроена за счет средств инвестора в рамках строительства нового жилого комплекса в двух километрах от МКАД, между станциями метро «Мякинино» и «Строгино». Помимо пляжей и пристани оборудуют бульвар с прогулочной зоной и четыре остановки общественного транспорта. Кроме того, планируется построить объекты социальной инфраструктуры.

В мае заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что на Черном озере в московском районе Некрасовка могут появиться искусственные острова и песчаный пляж. Всего концепция благоустройства Черного озера предполагает организацию шести различных функциональных зон.