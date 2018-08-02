Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Два новых пляжа появятся в Москве

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Пристань и два пляжа благоустроят на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), передает агентство «Москва».

Территория будет благоустроена за счет средств инвестора в рамках строительства нового жилого комплекса в двух километрах от МКАД, между станциями метро «Мякинино» и «Строгино». Помимо пляжей и пристани оборудуют бульвар с прогулочной зоной и четыре остановки общественного транспорта. Кроме того, планируется построить объекты социальной инфраструктуры.

В мае заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что на Черном озере в московском районе Некрасовка могут появиться искусственные острова и песчаный пляж. Всего концепция благоустройства Черного озера предполагает организацию шести различных функциональных зон.

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
«Молодые не хотят машин и квартир. Они готовы делить крышу с другими»
Один из главных европейских урбанистов — о Москве через 5 лет
2 августа
«Мечтаю покататься на велосипеде»
93-летняя москвичка - об эвакуации, шкловском парке, своей семье и мечтах
8 августа
«C наступлением темноты парк покидают последние игроки»
ЧТЕНИЕ: раньше они служили Родине, а теперь вступили в закрытое сообщество
7 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter