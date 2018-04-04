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В Москве предложили доехать до метро за пять тысяч на гоночном такси

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Гоночную машину желтого цвета с шашкой такси обнаружили на дорогах Москвы. Видео опубликовано на You-tube канале «Корпорация развлечений».

На кадрах видно, как оператор подъезжает к автомобилю Audi R8 желтого цвета с шашкой на крыше. Поравнявшись с машиной, он интересуется у водителя, правда ли это такси, на что получает положительный ответ. По словам самого таксиста, он может ездить по специально выделенным полосам, а поездка до метро обойдется пассажиру в пять тысяч рублей.

Audi R8 — среднемоторный полноприводный спортивный автомобиль. Производится с 2007 года. С учетом различных модификаций, машина развивает максимальную скорость до 323 километров в час.

В ноябре 2017 года в Москве неподалеку от Кремля заметили Mercedes-Benz Gelandewagen с намалеванным на кузове объявлением о пропаже собаки породы чихуахуа. Владельцы потерявшегося животного предложили 150 тысяч рублей за помощь в поиске. Позже стало известно, что собаку нашли.

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