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В Москве стартовала акция «Ночь в музее»

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В Москве стартовала ежегодная акция «Ночь в музее». Официальное открытие прошло в «Музее Москвы», об этом сообщает РИА «Новости».

В церемонии приняли участие представители департамента культуры города, музейного объединения «Музей Москвы» и крупных музеев города.

«Среди всех культурных московских ночей — это и ночь театров, ночь библиотек и недавно появившаяся ночь кино, и ночь на катке, и ночь искусств — ночь музеев — самая посещаемая, а значит, и самая ожидаемая», — сказал заместитель руководителя департамента культуры города Владимир Филиппов.

В рамках акции 19 мая до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок.

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