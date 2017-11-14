Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Жителям Москвы предложат сотни мест для зимнего отдыха

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В центре Москвы откроют 240 объектов для зимнего отдыха. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщается на сайте префектуры Центрального административного округа столицы.

Как отметчается, в ЦАО будут работать работать 15 катков с искусственным льдом и 74 с естественным. Также будут открыты 15 трасс для лыжников, для остальных спортсменов оборудуют 111 площадок. Кроме того, в центре города обустроят несколько десятков ледовых горок и специальную площадку для катания в экипаже и на санях.

Ранее в ноябре в восьми столичных парках уже открылись катки с искусственным льдом. Они начали работу Гончаровском, Таганском, Измайловском, Воронцовском парках, в «Дубках» и «Ангарских прудах», а также саду имени Баумана и саду «Эрмитаж».

Позднее откроется стереокаток со светодинамическим кубом и световым тоннелем в Парке Горького. С 1 декабря самый большой в мире каток начнет работать на ВДНХ. Также в этом году проложат 177 километров лыжных трасс, в том числе всепогодные, которые не растают даже при плюсовой температуре.

Читайте также
Самое читаемое
«В Норвегии пандусы выглядят отвратительно»
ЛЕКЦИЯ: Реиульф Рамстад о правильных зданиях и неспешной работе
Cегодня
«Какие они смешные, когда приходят в первый раз»
В салонах эротического массажа жалеют женатых мужчин
17 ноября
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
16 ноября
«Архитектор всегда будет за изменение мира»
ЧТЕНИЕ: «Суперкритика» Питера Айзенмана и Рема Колхаса
15 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter