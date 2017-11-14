Жителям Москвы предложат сотни мест для зимнего отдыха

В центре Москвы откроют 240 объектов для зимнего отдыха. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщается на сайте префектуры Центрального административного округа столицы.

Как отметчается, в ЦАО будут работать работать 15 катков с искусственным льдом и 74 с естественным. Также будут открыты 15 трасс для лыжников, для остальных спортсменов оборудуют 111 площадок. Кроме того, в центре города обустроят несколько десятков ледовых горок и специальную площадку для катания в экипаже и на санях.

Ранее в ноябре в восьми столичных парках уже открылись катки с искусственным льдом. Они начали работу Гончаровском, Таганском, Измайловском, Воронцовском парках, в «Дубках» и «Ангарских прудах», а также саду имени Баумана и саду «Эрмитаж».

Позднее откроется стереокаток со светодинамическим кубом и световым тоннелем в Парке Горького. С 1 декабря самый большой в мире каток начнет работать на ВДНХ. Также в этом году проложат 177 километров лыжных трасс, в том числе всепогодные, которые не растают даже при плюсовой температуре.