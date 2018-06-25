Звезды футбола схлестнулись на Красной площади

Ветераны сборной России приняли участие в товарищеском матче вместе со звездами мирового футбола в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух команд состоялась в среду, 11 июля, на Красной площади. Матч завершился со счетом 9:9, судил его рефери из Италии Роберто Розетти.

За первую команду выступили экс-вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер, бывший испанский защитник Мичел Сальгадо, экс-нападающий сборной Колумбии Хуан Пабло Анхель, футболистка сборной Англии Алекс Скотт, а также экс-полузащитник российской сборной Алексей Смертин.

Вторую команду представили бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос, уругвайский футболист Диего Форлан, чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус, экс-футболист сборной Португалии Нуну Гомеш, российская футболистка Марина Федорова, экс-капитан сборной Бразилии Кафу, бывший защитник сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин и экс-хавбек национальной команды России Андрей Тихонов.

В июне на Красной площади в футбол сыграл президент России Владимир Путин. Глава государства пробил по мячу после паса президента ФИФА Джанни Инфантино, но голкипер справился с ударом.