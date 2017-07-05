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Часть Тверской улицы перекроют в выходные

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Движение транспорта на части Тверской улицы ограничат с 8 по 10 июля. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

С 00:00 субботы, 8 июля, до 05:00 понедельника, 10 июля, для автомобилистов закроют участок от Пушкинской до Триумфальной площади. Объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Ограничения будут связаны с проведением работ по устройству подземной кабельной канализации в рамках программы «Моя улица». Такой график позволит сократить сроки работ и раньше освободить улицу.

«Трубы кабельной канализации проходят вдоль всего участка Тверской, а также 1-й Тверской-Ямской. Они идут параллельно друг другу, их нужно соединить при помощи восьми пересечек, они как раз расположены под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улиц», — пояснили в столичном департаменте капитального ремонта.

Всего в работах будут задействованы более 450 человек и 160 единиц техники, в том числе 60 самосвалов, 40 погрузчиков и два экскаватора.

Ранее сообщалось, что в следующие выходные, с 00:00 субботы, 15 июля, до 05:00 понедельника, 17 июля, движение ограничат на большей части 1-й Тверской-Ямской улицы. Проехать можно будет только по участку от улицы Чаянова до переулка Александра Невского.

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