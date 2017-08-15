Курский вокзал признали слишком грязным

Московская межрегиональная транспортная прокуратура нашла нарушения в режиме уборки Курского вокзала, сообщается на сайте ведомства в четверг, 17 августа.

Проверка проводилась по обращению пассажира, который пожаловался на грязь на территории вокзала. «Установлено, что руководством вокзала качество уборки контролировалось ненадлежащим образом», — отметили в прокуратуре.

В частности, проверка показала, что клининговая компания, отвечающая за чистоту транспортного узла, не соблюдала график уборки и выполняла ее в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором. Результаты оказанных услуг должна была проверять комиссия, однако она работала не в полном составе. Также на территории вокзала обнаружили мусор.

В адрес начальника вокзала и руководителей клининговой компании вынесены представления, они привлечены к дисциплинарной ответственности.