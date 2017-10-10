Москвичам порекомендовали выезжать только на зимней резине

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал столичным автомобилистам выезжать только на зимней резине. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Не успевших сменить резину на автомобиле водителей просим воспользоваться общественным транспортом», — добавили в ЦОДД. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Как уточнили в ЦОДД, движение в Москве в утренние часы пик затруднено в связи с ухудшением погоды: из-за снижения температуры до минусовых значений и прошедшего местами снега на дорогах образовался гололед. По прогнозам учреждения, пробки в столице будут наблюдаться и в вечерние часы пик, причем как в центре города, так и на Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в сторону области.

Первый снег в Москве и области выпал вечером 21 октября. Первый сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается в столичном регионе 27-28 октября.