Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Москвичам порекомендовали выезжать только на зимней резине

Транспорт
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал столичным автомобилистам выезжать только на зимней резине. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Не успевших сменить резину на автомобиле водителей просим воспользоваться общественным транспортом», — добавили в ЦОДД. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Как уточнили в ЦОДД, движение в Москве в утренние часы пик затруднено в связи с ухудшением погоды: из-за снижения температуры до минусовых значений и прошедшего местами снега на дорогах образовался гололед. По прогнозам учреждения, пробки в столице будут наблюдаться и в вечерние часы пик, причем как в центре города, так и на Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в сторону области.

Первый снег в Москве и области выпал вечером 21 октября. Первый сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается в столичном регионе 27-28 октября.

Читайте также
Самое читаемое
Правила пользования кадилом
Ян Фабр показал в Москве европейские ценности
23 октября
Санта рабарбар
Что стоит знать об эстонской кухне?
21 октября
Смертельная давка в «Лужниках»
20 октября исполнилось 35 лет со дня самой страшной трагедии в отечественном футболе
20 октября
Стритвир по-московски
Столичные дизайнеры о городской уличной моде и рынке стритвира
18 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter