Пассажирам московского метро предложат отказаться от поездок в часы пик

Московский метрополитен начнет мотивировать пассажиров, чтобы они отказывались от поездок в часы пик. Об этом в среду, 5 июля, сообщил первый замначальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в некоторых метрополитенах в других странах для разгрузки метро в часы пик была введена повышенная плата за проезд. Например, в Лондоне подобные меры оказались весьма эффективными.

«С другой стороны, мы видели опыт в Пекине, там не были результаты столь же большие, как в Лондоне. Мы рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами переводить людей во „внепик“», — отметил Латыпов.

Так, в метро уже начали размещать плакаты, которые информируют пассажиров о загрузке поездов в разное время суток. Как пояснил Латыпов, на некоторых станциях достаточно выехать на 15 минут раньше, чтобы не попасть в загруженный поезд.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что тарифы на проезд в столичном общественном транспорте в этом году меняться не будут. Стоимость проезда на 2018 год пока не определена.