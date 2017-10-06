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Поезд встал в тоннеле метро из-за перезагрузки программного обеспечения

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Поезд нового поколения «Москва» остановился в тоннеле на южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, состав встал на перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики» в субботу около 09:10. Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции, а затем высадил пассажиров на станции «Текстильщики». В результате задержка в движении поездов в сторону центра составила около 20 минут.

Позже в официальном аккаунте Единого транспортного портала Москвы в Twitter уточнили, что остановка поезда была связана с перезагрузкой программного обеспечения.

Ранее в октябре было приостановлено движение поездов на северном участке Сокольнической линии. Причиной стал инцидент с пассажиром — на станции «Черкизовская» женщина попала под поезд. Пострадавшей отрезало ноги, она была госпитализирована.

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