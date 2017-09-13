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Поворот на Ленинский проспект откроют на Садовом кольце

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Новый поворот на Ленинский проспект в сторону области откроют на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщается в среду, 20 сентября, на сайте мэра столицы.

Поворот будет доступен для двигающихся по внутренней стороне Садового кольца, на проспект можно будет попасть через проезд Апакова. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что это поможет водителям сократить время выезда на манистраль в часы пик до 5-10 минут.

Как пояснили в ЦОДД, сейчас подготовительные работы на улицах Житная и Мытная подходят к концу, будет заменена разметка в проезде Апакова. В частности, на пересечении с Мытной сделают по четыре полосы для движения в каждую сторону.

Открытие поворота состоится после наладки светофора. Водителей просят быть внимательными.

Автомобилистам напомнили, что сейчас поворот с внутренней стороны Садового на Ленинский проспект через разворот над Октябрьским тоннелем закрыт.

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Схема выезда на Ленинский проспект

ЦОДД
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