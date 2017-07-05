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Московские ученые разработали саморемонтирующиеся дороги

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Ученые столичного НИТУ «МИСиС» разработали асфальтобетонное дорожное покрытие, которое способно само себя починить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Composites Science and Technology.

Специалисты придумали включать в состав покрытия токопроводящие углеродные многостенные нанотрубки «Таунит-М», обладающие высокой индукционной восприимчивостью. В случае необходимости заделать трещину по дороге будет проезжать специальный «каток», работающий по принципу микроволновой печи. Машина нагреет трубки, тем самым приведя их в движение, и фактически трещины на дороге будут «зарастать» сами собой.

По словам разработчиков, добавление нанотрубок не приведет к заметному увеличению стоимости строительства дорог, поскольку на 50 килограммов битума их достаточно всего 17 граммов. Получившейся смеси должно хватить на тонну асфальтобетона.

Технология, предложенная учеными НИТУ «МИСиС», была одобрена экспертами International Transport Alliance (ITA) и стала первой международной разработкой, включенной в программу альянса. Испытать ее планируется в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Каток» для ремонта такого дорожного полотна еще не разработан. В институте уже обсуждают проекты мобильной ВЧ/СВЧ-установки, строить ее предполагается совместно с корпорациями «Ростех» и «Росатом».

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