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Мэрия Москвы рассказала о поездах для Третьего пересадочного контура

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Столичные власти закупят для пассажиров Третьего пересадочного контура (ТПК) новые поезда со сквозным проходом. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».

«Мы закупаем новые поезда, они все будут со свободным проходом между вагонами, все будут обеспечены Wi-Fi и кондиционерами. То есть на ТПК мы будем запускать только новые поезда. Также в планах открыть депо „Солнцево“, депо „Руднево“, депо „Нижегородское“ и депо „Братеево-2“», — сказал он.

Также чиновник отметил, что размер каждого депо от 70 до 150 тысяч квадратных метров, их будут обслуживать одной до трех тысяч человек. Кроме того, заммэра сообщил, что «Рассказовка» готова и внешне, и к пуску на 95 процентов, однако на других участках есть небольшие осложнения, но к концу года планируется завершить все работы.

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