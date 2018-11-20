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Пользователи сети оценили «черный-черный дом» в Котельниках

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Пользователи соцсетей оценили новый вид кирпичной сталинки в подмосковных Котельниках, которую выкрасили в черный цвет. Фотографию дома опубликовал проект «Архитектурные излишества» в своем Twitter-аккаунте.

Трехэтажное здание находится в микрорайоне Ковровый. Кто именно решил покрасить его в непривычный для местной архитектуры цвет, неизвестно.

Большинству пользователей подобный эксперимент пришелся по вкусу. «Белые пластиковые окна его красят!!! Ему бы металлическую крышу, и натуральные деревянные формы вокруг. Оказывается совковая архитектура может быть красивой!» — отметил один из них.

Другие посчитали, что зданию не хватает контрастных элементов, и предложили добавить «что-нибудь лаконичное и графичное в белом цвете» и благоустроить территорию вокруг.

Некоторые комментаторы вспомнили детскую страшилку про «черный-черный дом». Еще ряд юзеров заявили, что летом дом будет перегреваться, а кроме того, на черных стенах еще заметнее будет грязь.

В 2017 году в черный цвет перекрасили четырехэтажный дом в Старокирочном переулке, где до революции находился приют для престарелых женщин.

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