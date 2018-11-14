Ховринку снесли

В Москве полностью завершились работы по сносу Ховринской больницы. Об этом в среду, 21 ноября, сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Сама площадка для дальнейших работ будет освобождена от строительного мусора до конца февраля», — отметил чиновник.

По его словам, всего в результате сноса здания получится около 100 тысяч кубометров отходов. Их переработают при помощи специальных дробилок и в дальнейшем используют для строительства других объектов.

На месте снесенной больницы возведут жилой комплекс общей площадью 315 тысяч квадратных метров. Его строительство начнется в апреле 2019 года. Часть квартир в новом ЖК получат участники программы реновации.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по уникальному проекту: здание имело форму треугольного креста с разветвлениями на концах. Из-за этого его часто сравнивали со знаком биологической опасности и называли «Амбреллой» в честь корпорации, устроившей апокалипсис в серии видеоигр и фильмов «Обитель зла» — она использовала этот знак в качестве логотипа. Уже на завершающих стадиях строительства в начале 1990-х годов объект забросили, край здания начал оседать и подтапливаться.