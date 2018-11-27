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Метро разрастется

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К 2023 году в московском метро появятся 35 новых станций. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

«Московское метро пройдет большую эволюцию. Мы планируем построить 35 станций», — написал градоначальник.

По его словам, в частности, планируется открыть Коммунарскую линию с десятью станциями, а также завершить строительство всех участков Большой кольцевой линии (БКЛ). Кроме того, Люблинско-Дмитровская линия будет продлена до поселка Северный, Калининско-Солнцевская линия — до Внуково.

Ранее в декабре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок БКЛ от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» планируют открыть к концу 2020 года. Завершить строительство БКЛ полностью планируется до конца 2022 года.

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