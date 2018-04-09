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Москвичам насыплют островов

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Искусственные острова и песчаный пляж могут появиться на Черном озере в московском районе Некрасовка. Об этом в субботу, 12 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводит «Интерфакс».

Как пояснил чиновник, всего концепция благоустройства Черного озера предполагает организацию шести различных функциональных зон. «Непосредственно на берегу будет организован песчаный пляж с беседками, лежаками, зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном длинной 25 метров», — отметил он.

Кроме того, столичные власти планируют обустроить у озера городской «Urban парк», где будут проходить ярмарки и фестивали, а также организовать там детские площадки, кафе, беседки, пункты проката велосипедов и роликов и площадки для выгула собак. Также, по словам заммэра, проект предусматривает создание спортивного парка с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой.

«Изюминкой проекта станет Парк-Архипелаг — цепочка искусственных островов, пересекающих озеро и связанных между собой пешеходным маршрутом», — отметил Хуснуллин.

По его словам, проект благоустройства территории подготовят уже осенью этого года. Ожидается, что площадь благоустройства составит около 18 гектаров. Завершить работы планируется в 2019 году.

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