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Москвичам продадут старые указатели метро

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Устаревшие указатели московского метро выставят на продажу. Об этом сообщила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает ТАСС.

Продажи откроются со вторника, 25 декабря. Указатели можно будет приобрести в магазине на станции метро «Маяковская», в инфоцентре на станции «Тушинская», а также забронировать на сайте метрополитена.

По словам Темниковой, в первой партии будет более 30 световых и несветовых указателей. Их стоимость рассчитана в зависимости от состояния и ценности конструкции и колеблется от 1,5 до десяти тысяч рублей.

В июне сообщалось, что всю навигацию в метро заменят на новую до конца 2018 года. Ее обновление началось еще в 2016 году.

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