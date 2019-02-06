Москвичам станет легче добираться до дач

Власти Москвы планируют отремонтировать дороги, примыкающие к загородным поселкам жителей столицы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на ежегодной коллегии Стройкомплекса в концертном зале «Зарядье», передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По его словам, программа по улучшению доступности дачных поселков действует уже не первый год. «В частности, мы регулярно ремонтируем старые и строим новые подъездные пути к садовым товариществам», — пояснил Хуснуллин.

Также заммэра отметил, что в минувшем году было реконструировано 111,3 километра дорог и построено около 4,9 километра новых. Он добавил, что в планы на 2019-й входит улучшение порядка 85 километров дорог.

В июне прошлого года сообщалось, что в течение трех лет на ремонт дорог в подмосковных дачных поселках выделят 3,3 миллиарда рублей. В первую очередь планировалось привести в порядок совсем разбитые дороги и те, что примыкают к крупным товариществам.