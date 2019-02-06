Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам станет легче добираться до дач

Урбанистика
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Власти Москвы планируют отремонтировать дороги, примыкающие к загородным поселкам жителей столицы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на ежегодной коллегии Стройкомплекса в концертном зале «Зарядье», передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По его словам, программа по улучшению доступности дачных поселков действует уже не первый год. «В частности, мы регулярно ремонтируем старые и строим новые подъездные пути к садовым товариществам», — пояснил Хуснуллин.

Также заммэра отметил, что в минувшем году было реконструировано 111,3 километра дорог и построено около 4,9 километра новых. Он добавил, что в планы на 2019-й входит улучшение порядка 85 километров дорог.

В июне прошлого года сообщалось, что в течение трех лет на ремонт дорог в подмосковных дачных поселках выделят 3,3 миллиарда рублей. В первую очередь планировалось привести в порядок совсем разбитые дороги и те, что примыкают к крупным товариществам.

Читайте также
Самое читаемое
«На чужбине очень тяжело, о мать родная»
Таджики приезжают в Москву на заработки и пишут стихи про свою жизнь
6 февраля
«Молодых людей я не приводила никогда»
Истории москвичей, которые не хотят съезжать от родителей
3 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter