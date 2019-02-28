Пассажиров московского метро защитят от непогоды

Над входами в вестибюли семи станций столичной подземки установят навесы. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пишет в среду, 6 марта, портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, конструкции из прозрачного стекла и металла появятся на «Преображенской площади», «Черкизовской», «ВДНХ», «Ботаническом саду», «Нагатинской», «Улице 1905 года» и «Войковской». Всего планируется смонтировать 28 объектов: они защитят пассажиров от снега и дождя.

Навесы органично впишутся в городское пространство, считает Ликсутов. «Сейчас ремонт завершен на треть. Уже готова часть металлических каркасов. Скоро работники приступят к остеклению», — добавил он.

Уточняется, что все работы завершатся во втором квартале текущего года. Кроме того, по данным портала, будут обновлены системы подогрева, защищающие ступени от скопления снега и дождевой воды. Планируется обновить и подуличные переходы: сменить кабельные линии, облицовку пола и стен, а также установить энергосберегающие светильники и покрыть лестницы натуральным гранитом.

25 февраля сообщалось, что проходка на перегоне между станциями столичного метрополитена «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии выполнена наполовину. Строительство на площадке должно завершиться к 2021 году.