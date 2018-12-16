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Москву осветят по-новому

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В 2019 году московские власти планируют заменить в городе около 50 тысяч уличных фонарей. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил РИА Недвижимость глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

По его словам, подобные работы проводятся каждый год. «Это позволяет снижать затраты на потребляемую электроэнергию», — пояснил чиновник.

Он уточнил, что в настоящее время в эксплуатации АО «Объединенная энергетическая компания» находятся около 450 тысяч опор наружного освещения, на которых располагаются порядка 600 тысяч светильников.

Ранее сообщалось, что до конца года более 50 тысяч фонарей в Москве станут дистанционно управляемыми. Такие светильники планировалось установить на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на Ленинградском, Каширском и Волгоградском шоссе.

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