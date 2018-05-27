«Мост глупости» нашли в Москве

Пользователи сети нашли в Москве низкий мост, напоминающий прославившийся «Мост глупости» в Санкт-Петербурге. Он находится над Складочной улицей в Марьиной роще, недалеко от Савеловского вокзала. На нем проходит железная дорога, сообщает телеканал «360».

Высота сооружения — 2,2 метра, примерно на полметра ниже «Газели» с тентом. Отмечается, что в московский мост, как и в петербургский, тоже часто врезаются грузовики и малотоннажки. Перед ним установлены две ярко окрашенные трубы, презназначенные для предупреждения водителей.