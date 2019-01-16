На первой ветке московского метро откроют 27-ю станцию

На Сокольнической линии столичного метро к 2023 году планируют открыть станцию «Потапово». Она станет 27-й станцией на старейшей ветке подземки, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент строительства Москвы.

Как уточнили в ведомстве, решение о продлении Сокольнической линии на 2,6 километра и строительстве новой станции, а также электродепо «Столбово» было озвучено мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе технического пуска участка красной ветки от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка».

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, новую станцию планируется разместить в районе улицы Потаповская Роща. Ожидается, что ее строительство позволит улучшить транспортное обслуживание Коммунарки и района Южное Бутово. Бочкарев также напомнил, что участок ветки от «Саларьево» до «Коммунарки» с четырьмя станциями будет запущен в ближайшие месяцы.

Ранее в январе заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2019 года в Москве планируется открыть 14 станций метро.