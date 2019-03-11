На создание единой транспортной сети в Москве отвели пять лет

За пять лет в Москве создадут единую транспортную сеть с железной дорогой. Об этом сообщает портал Mos.news со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Особое внимание уделяют мегапроектам, которые будут запущены в ближайшие пять лет — МЦК и МЦД.

В начале марта Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Строгино». На участке в 9,8 километра появятся четыре станции: «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино». Две из них будут пересадочными.