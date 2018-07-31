На ВДНХ появится отечественный аналог Диснейленда

Ландшафтный парк, парк аттракционов и детский технопарк появятся на территории ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Когда вы заходите на территорию ВДНХ, с левой стороны огромное пространство — там будет большой детский парк с современными, уникальными аттракционами, это своего рода Диснейленд», — отметил мэр.

По словам Собянина, большой ландшафтный парк будет построен уже в текущем году. Кроме того, в это же время на территории выставки появится детский технопарк. «И вообще ВДНХ будет одним из самых лучших не только выставочных, но и исторических музейных мест для отдыха не только, наверное, в России, но и в мире», — заключил он.

Еще один парк развлечений — «Остров мечты» — возводится в Нагатинской пойме. Строительство комплекса началось в 2016 году. Ожидается, что его будут посещать около 34-40 миллионов человек в год.