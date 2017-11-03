Названа польза от растений в городе

Ученые кафедры нейробиологии британского Университета Суррея доказали, что пребывание в красивых местах, в частности, в парках и лесах, положительно влияет на настроение человека и вызывает у него приятные эмоции. О результатах исследования сообщает издание Strelka Magazine.

Исследование, которое поддержал крупнейший благотворительный фонд Англии National Trust, стало одним из первых доказывающих влияние различных мест на мозговую активность. Всего в нем приняли участие более двух тысяч человек. Им предлагалось отсмотреть три типа фотографий с изображениями важных для них мест или объектов, изображениями публичных пространств и объектов, а также с изображениями из базы IAPS (Центра изучения человеческих эмоций и реакций), которые вызывают позитивные или негативные ощущения. В это время ученые фиксировали изменения в разных областях их мозга с помощью фМРТ — разновидности магнитной томографии.

Также участники прошли онлайн-опрос и интервью.

Оказалось, что те места, которые важны для человека или кажутся ему красивыми, а также воспоминания о таких местах вызывают бессознательную реакцию, при которой в миндалине мозга увеличивается уровень кислорода благодаря приливу крови. «Дальше сигнал поступает в префронтальную кору, обрабатывающую приятные для человека изображения. Это вызывает чувства удовольствия и счастья», — поясняет Strelka Magazine.

Как установили ученые, влиять на настроение человека могут любые городские объекты. В частности, 21 процент респондентов считает важными спортивные площадки, школы и парки. Пригороды и леса вызывают приятные эмоции примерно у 40 процентов опрошенных.

Кроме того, в ходе исследования удалось выяснить, что приятные пространства скорее успокаивают, чем провоцируют резкие эмоции. Так, около двух третей респондентов признали, что природные зоны вызывают у них чувство благополучия и удовлетворения. Хорошо знакомые места также позволяют почувствовать радость и спокойствие.

При этом около 61 процента респондентов высказали готовность защищать места, которые считают важными.