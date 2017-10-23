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Названы плюсы гранитной плитки на городских улицах

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Названы преимущества гранитной плитки перед асфальтом. О них сообщается в Telegram-канале КБ «Стрелка».

Отмечается, что гранит долгое время был главным вариантом покрытия для городов, однако позже его вытеснил асфальт. «Вместе с тем асфальт обладает известными недостатками: низкая ремонтопригодность, небольшой срок службы, невозможность пропускать через себя воду, вредные испарения при нагревании, а также плохие эстетические качества. Все эти факторы крайне важны для восприятия города и его функциональности», — считают специалисты.

Плитка дороже, а ее укладка технически сложнее, однако в перспективе она выгоднее для бюджета за счет долговечности: при правильной установке и эксплуатации ее хватит на несколько столетий. Она остывает медленнее асфальта, поэтому при резком похолодании на граните не образуется наледь, добавили эксперты.

В КБ «Стрелка» отметили, что из-за асфальта отсутствует и визуальное разграничение по зонам, поэтому многие водители паркуются на тротуаре, даже не подозревая, что совершают нарушение. «Особое значение замена асфальта на плитку имеет для визуального восприятия улиц — они становятся красивее, а зонирование территории считывается пешеходами и водителями автоматически. Сразу понятно, где тротуар, заезд во двор и дорога. Это не отменяет необходимости контроля за правилами стоянки, но снижает вероятность случайного заезда на пешеходную зону», — отметили специалисты.

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