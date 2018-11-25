Названы сроки открытия нового участка Большой кольцевой линии метро

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» планируют открыть к концу 2020 года. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Темпы работы нормальные, на участке одновременно работают уже четыре тоннелепроходческих щита, через неделю будет задействован пятый. К концу 2020 года участок достоится и будет запущен пассажирами», — заявил Хуснуллин.

Строительство участка от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» ведется при участии китайской компании CRCC, которая является одним из крупнейших подрядчиков в мире. Контракт с ней был подписан в январе 2017 года.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире.