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Урбанистика

Определены критерии «жилья мечты» для россиян

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Россияне предпочитают всем видам застройки городской коттедж. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром городской антропологии КБ «Стрелка». Они опубликованы в Telegram-канале бюро.

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Именно коттеджной застройке приписывают основные плюсы новой недвижимости: большая площадь, удобная планировка, яркий внешний облик, возможность самостоятельно обустроить пространство. Крайне важно и наличие земельного участка, который можно обнести забором для большей приватности.

«Во многом это реакция на многолетнее плотное соседство в многоквартирных домах, которое навязывалось еще в советское время, — теперь горожане мечтают жить всей семьей в отдельном большом доме, отгородившись от окружающего мира высоким забором. Закрытая частная территория дает возможность обустроить её по своему вкусу: построить баню или беседку, разбить цветники или посадить небольшой фруктовый сад», — отмечают авторы исследования.

В качестве еще одного плюса частного жилья указывалась близость к природе.

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