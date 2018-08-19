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Открыт самый большой московский парк за МКАД

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Новый городской ландшафтный парк открылся в Южном Бутове в четверг, 23 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы долго с вами [жителями] советовались и обсуждали, что здесь будут чистые пруды с рыбой, набережные, танцевальные площадки. Это один из лучших парков города. У нас было желание сделать качественный парк», — сказал он, обращаясь к жителям города.

Новый парк имеет площадь 140 гектаров, его протяженность составляет 7 километров, что делает его самым большим московским парком за МКАД. Как отметил мэр, на его территории будет охрана и 200 камер. В скором времени также появятся уличные тренажеры.

Главными точками притяжения в новом парке станут четыре летних эстрады, основные достопримечательности — шесть прудов. Также в нем есть перголы, — увитые зеленью навесы — под одной из них есть качели. Кроме того, в парке создано несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами.

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