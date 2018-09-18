Памятники позднего сталинизма вдохновили московских строителей

Строительство многофункционального комплекса «Алкон III» в стиле сталинских высоток на Ленинградском проспекте планируется завершить в 2020-2021 годах. Об этом агентству «Москва» сообщил директор департамента основного строительства Alcon Development (выступает девелопером проекта) Алексей Плохой.

«Подготовительный период строительства завершен, начаты работы по устройству свайного основания. Завершить строительство планируется в течение двух-трех лет. Общая площадь объекта — около 53 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составит около четырех миллиардов», — сказал Плохой.

В 2014 году Архсовет Москвы одобрил проект здания высотой более 150 метров, автором которого выступило архитектурное бюро из Санкт-Петербурга «Евгений Герасимов и партнеры». В состав комплекса войдет 31-этажная гостиница и семиэтажное офисное здание.

Сталинские высотки были построены в Москве в течение 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. Всего в столице возведены семь подобных строений.