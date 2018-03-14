«Парящие дома» появятся в Москве

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На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода может появиться парк, жилые и торговые здания, а также обустроенная набережная. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Capital Group, которая является инвестором проекта, Павел Те, передает агентство «Москва».

«Мы ставили перед собой три задачи. Первая — сохранить объекты исторического наследия. Вторая задача — новое строительство и создание современной инфраструктуры. И третья — это закладка нового парка и новой набережной в центре Москвы», — отметил он.

Согласно концепции, на территории отреставрируют и переоборудуют исторические строения, построят жилье, коммерческие помещения и двухэтажную подземную парковку, обустроят набережную Москвы-реки и парк. Новые здания планируется возвести на 35-метровых колоннах над старыми цехами завода.

Концепция жилого комплекса на территории завода разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron.

Бадаевский (Трехгорный) пивоваренный завод — памятник промышленной архитектуры XIX века, объект культурного наследия России. На его территории располагалось одно из старейших пивоваренных предприятий России. Производство остановлено в 2006 году.

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