Проезд в Москве подешевел на 15 рублей

Владельцам бесконтактных банковских карт (с системой Pay Pass) разовый проезд на московском наземном транспорте обойдется в 40 рублей вместо обычных 55. Об этом «Российской газете» рассказал представитель «Мосгортранса» Дмитрий Ерзамаев.

На 15 рублей дешевле одна поездка также будет стоить при оплате через Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Валидаторы, которые работают со всеми указанными системами, установили в трамваях №6 и №27, уточнил Ерзамаев. «Мосгортранс» купил 2,5 тысячи таких валидаторов, до конца 2017 года их поставят во все трамваи без турникетов и автобусы маршрутной сети «Магистраль».

По словам Ерзамаева, новая опция будет удобна тем, кто эпизодически пользуется общественным транспортом (например, туристам), а также тем, кто забыл проездной: им не придется покупать билет у водителя и задерживатрь других пассажиров на входе в транспорт.

В мае возможность оплатить проезде через Android Pay запустили на Московском центральном кольце и в метро. Первый месяц работы этого способа оплаты поездка стоила один рубль.