Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Проезд в Москве подешевел на 15 рублей

Урбанистика
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Владельцам бесконтактных банковских карт (с системой Pay Pass) разовый проезд на московском наземном транспорте обойдется в 40 рублей вместо обычных 55. Об этом «Российской газете» рассказал представитель «Мосгортранса» Дмитрий Ерзамаев.

На 15 рублей дешевле одна поездка также будет стоить при оплате через Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Валидаторы, которые работают со всеми указанными системами, установили в трамваях №6 и №27, уточнил Ерзамаев. «Мосгортранс» купил 2,5 тысячи таких валидаторов, до конца 2017 года их поставят во все трамваи без турникетов и автобусы маршрутной сети «Магистраль».

По словам Ерзамаева, новая опция будет удобна тем, кто эпизодически пользуется общественным транспортом (например, туристам), а также тем, кто забыл проездной: им не придется покупать билет у водителя и задерживатрь других пассажиров на входе в транспорт.

В мае возможность оплатить проезде через Android Pay запустили на Московском центральном кольце и в метро. Первый месяц работы этого способа оплаты поездка стоила один рубль.

Читайте также
Самое читаемое
«Орут ли дети? Как сумасшедшие!»
Почему индусы кормят грудничков острым перцем
Cегодня
«Первое, что помню, — СССР развалился»
Зачем Андрей Федяев оживил советские уличные вывески
21 ноября
«В Норвегии пандусы выглядят отвратительно»
ЛЕКЦИЯ: Реиульф Рамстад о правильных зданиях и неспешной работе
20 ноября
«Какие они смешные, когда приходят в первый раз»
В салонах эротического массажа жалеют женатых мужчин
17 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter