Раскрыты планы по строительству новой ветки московского метро

Строительство новой ветки столичного метро, которая свяжет центр Москвы с Рублево-Архангельским, планируется начать в 2021-2022 годах. Об этом в субботу, 12 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По словам Хуснуллина, работы будут проводиться в два этапа: сначала планируется построить участок линии от района Строгино до Рублево-Архангельского, а затем — участок от Строгино в центр Москвы, где новую ветку соединят с действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро.

В настоящее время власти города разрабатывают градостроительную документацию совместно со Сбербанком, уточнил заммэра.

По данным столичного Стройкомплекса, длина линии может составить около 19 километров. Всего на ней планируют расположить семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».