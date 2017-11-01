Собянин рассказал Путину об организации сквозного движения поездов через Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о проектах градостроительной политики столицы. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает агентство «Москва».

В частности, речь шла о проекте сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК. По словам Собянина, он уже согласован с РЖД. «Сейчас появилась новая идея — радиальные направление совместить друг с другом, будет сквозной диаметр, поезда в центре города не будут стоять и разворачиваться. Они будут ходить сразу. Это увеличит интенсивность и комфортность. Это будет как МЦК: они будут работать с такой же частотой и комфортом. Мы активно работает с Российскими железными дорогами. Первые опытные диаметры появятся в течение двух-трех лет», — рассказал он.

Градоначальник также рассказал главе государства о создании информационного цифрового пространства в столице и о реализуемом в настоящее время строительстве детского парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Он уточнил, что это будет крупнейший в мире тематический парк.