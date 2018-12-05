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Собянин решил потягаться с Нью-Йорком

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Московское метро по протяженности сравняется с подземкой Нью-Йорка. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит агентство «Москва».

«То, что вы видели в предыдущие годы — впереди еще более серьезные амбиционные планы. Надеюсь, что они сбудутся... В совокупности наземного и подземного метро в результате этой программы должно стать примерно столько же, сколько и в Нью-Йорке — около 1 тысячи километров», — заявил Собянин в ходе встречи с компаниями — членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Он напомнил, что за последние годы в столице было открыто более 60 станций метро, включая наземные станции Московского центрального кольца (МЦК), и в будущем планируется построить еще столько же. Таким образом, отметил градоначальник, будут решены серьезные транспортные проблемы, существующие в городе в настоящее время.

Ранее в декабре Собянин заявил, что к 2023 году в московском метро появятся 35 новых станций. В частности, планируется открыть Коммунарскую линию с десятью станциями, а также завершить строительство всех участков Большой кольцевой линии (БКЛ).

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