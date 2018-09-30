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В Москве появится новый вид общественного транспорта

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Водный вид транспорта запустят в столице в 2020 году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Первый маршрут — от Киевского вокзала до Нижних Мневников. Хотим, чтобы этот транспорт был удобным, и собираем ваши отзывы, как его развивать», — говорится в сообщении.

Свои идеи по развитию водного транспорта москвичи могут прислать на почту pressdt@mos.ru. Авторы лучших предложений обсудят их с заместителем мэра столицы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым. Как сообщает агентство «Москва», на маршрутах обязательно будут действовать городские тарифы и карта «Тройка».

Запланированная вместимость судов — 100 человек. Новый транспорт сможет перевозить до 1,5 тысяч пассажиров в час. Протяженность пилотного маршрута — десять километров, время в пути в обе стороны — 104 минуты.

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