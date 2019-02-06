В Москве решат судьбу трехсот домов

Власти столицы проводят анализ объектов Центрального округа, которые попали в программу реновации, чтобы в дальнейшем определить их судьбу. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По его словам, около трехсот домов из всех вошедших в программу решили не сносить, так как они были признаны ценными градостроительными объектами. «Сейчас мы делаем анализ, что делать с этими зданиями, реконструировать, ремонтировать, приспособить под другие нужды», — пояснил чиновник.

Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время ведутся поиски стартовых площадок для переселения жителей этих домов.

В декабре прошлого года стало известно, что в 2019-м будет построено и передано под заселение 20 домов с более чем 5,3 тысячи квартир. Отмечалось, что строительство ведется за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года, в нее вошел 5171 дом. Планируется расселить более 350 тысяч квартир. По данным на декабрь 2018-го, утверждены 295 стартовых площадок, построены 37 домов для переселения.