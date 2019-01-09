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В Москве задумали увековечить Децла

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Власти столицы готовы поддержать инициативу об установке мемориальной доски на доме, в котором жил рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. Об этом в воскресенье, 3 февраля, ТАСС сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, подобное предложение пока в парламент не поступало. «Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение жителей Москвы, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено», — пояснил собеседник агентства.

Герасимов добавил, что, как правило, памятные таблички появляются спустя 10 лет после смерти человека. «Это давнее правило, в Москве оно не меняется — время своих героев фильтрует», — заметил он.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. По словам его концертного директора Павла Беленца, 35-летний рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, где через несколько минут ему резко стало плохо, и он скончался. Причиной смерти стала остановка сердца.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

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